На випадок масштабних відключень світла: українцям розповіли, яку їжу варто запасати

В Україні щоденно відбуваються планові відключення електроенергії через значні руйнування, завдані російськими атаками на енергетичну інфраструктуру країни. Енергетики визнають, що майбутня зима буде викликом для енергетичного сектору. Вони розглядають кілька сценаріїв, але готуються до найгіршого: продовження масованих обстрілів, які можуть вивести з ладу деякі енергетичні об'єкти. У такому випадку взимку може бути менше доступної генерації, ніж передбачено базовим планом, тому важливо бути до цього максимально підготовленими.

Київська міська державна адміністрація рекомендує заздалегідь підготувати запаси води та їжі. Про це пише OBOZ.UA. Особливу увагу слід приділити продуктам, які можуть зберігатися без холодильника і не потребують електроенергії для приготування. Серед таких продуктів можуть бути:

м'ясні, рибні та овочеві консерви;

сушене та в'ялене м'ясо;

сублімовані продукти (каші, локшина швидкого приготування, супи, які заливати окропом, або гречка, яку можна заливати водою кімнатної температури);

хлібці, печиво, сухарі;

сухофрукти, горіхи;

шоколад, цукерки;

енергетичні батончики.

Які запаси потрібно зробити на період відключень світла. Джерело: Київська міська держадміністрація Які запаси потрібно зробити на період відключень світла. Джерело: Київська міська держадміністрація

Варто заготовити воду мінімум на три дні як питну, так і технічну.

Для однієї дорослої людини на добу потрібно підготувати 3 літри питної води (враховуючи рідину, яка споживається з їжею), а також 10-12 літрів технічної води для гігієнічних потреб та приготування їжі.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про кардинальні зміни графіків відключення світла в Україні.

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