На случай масштабных отключений света: украинцам рассказали, какую еду стоит запасать

В Украине ежедневно происходят плановые отключения электроэнергии из-за значительных разрушений, нанесенных российскими атаками на энергетическую инфраструктуру страны. Энергетики признают, что предстоящая зима будет вызовом для энергетического сектора. Они рассматривают несколько сценариев, но готовятся к худшему: продолжение массированных обстрелов, которые могут вывести из строя некоторые энергетические объекты. В таком случае зимой может быть меньше доступной генерации, чем предусмотрено базовым планом, поэтому важно быть к этому максимально подготовленными.

Киевская городская государственная администрация рекомендует заранее подготовить запасы воды и еды. Об этом пишет OBOZ.UA. Особое внимание следует уделить продуктам, которые могут храниться без холодильника и не требуют электроэнергии для приготовления. Среди таких продуктов могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления, заливаемые кипятком супы или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орехи;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Какие запасы нужно сделать на период отключений света. Источник: Киевская городская госадминистрация

Стоит заготовить воду минимум на три дня как питьевую, так и техническую.

Для одного взрослого человека в сутки нужно подготовить 3 литра питьевой воды (учитывая жидкость, которая потребляется с пищей), а также 10-12 литров технической воды для гигиенических нужд и приготовления пищи.

Напомним, ранее UAportal писал о кардинальных изменениях графиков отключения света в Украине.

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