На росії висунули нові умови для припинення війни

російське МЗС заявило, що Кремль відкритий до діалогу щодо України щодо припинення війни, однак з урахуванням "територіальних реалій". Ще одна умова з боку Москви – "Захід повинен перестати накачувати ЗСУ озброєннями, а Київ - припинити бойові дії".

Заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін в інтерв'ю ТАСС заявив, що росія "послідовно віддана дипломатії" і "відкрита до діалогу щодо України".

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Проте, він підкреслив, що цей діалог має ґрунтуватися на "обліку інтересів рф" та "визнанні сучасних геополітичних та територіальних реалій".

Галузін звинуватив Захід у "накачуванні ЗСУ озброєннями" та закликав Київ "припинити бойові дії".

Він також заперечив, що росія відмовлялася від переговорів, нагадавши про пропозиції щодо гарантій безпеки, які були направлені до США та НАТО у грудні 2021 року, а також про домовленості, досягнуті на стамбульському раунді переговорів у квітні 2022 року.

Що стосується відмови представників росії взяти участь у Мирному саміті 15-16 червня у Швейцарії, дипломат стверджує, що країни СНД не взяли участі в мирній конференції з України у Швейцарії через те, що вона "не має жодного відношення до світу" і є "спробою поспіхом сколотити антиросійську коаліцію".

Він назвав цю конференцію "міжсобойчиком", який "не сприяє політичному врегулюванню" і "приречений на провал".

Важливо зазначити, що позиція росії щодо "територіальних реалій" не уточнюється. Це може свідчити про те, що Росія наполягає на визнанні анексії Криму та інших окупованих українських територій.

Нагадаємо, путін хоче мирних перемовин з Україною та назвав свої умови.

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