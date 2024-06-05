На россии выдвинули новые условия для прекращения войны

российский МИД заявил, что Кремль открыт к диалогу по Украине о прекращении войны, однако с учетом "территориальных реалий". Еще одно условие со стороны Москвы – "Мероприятие должно перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев - прекратить боевые действия".

Заместитель главы МИД рф Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что россия "последовательно отдана дипломатии" и "открыта к диалогу по Украине".

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Однако он подчеркнул, что этот диалог должен основываться на "учете интересов россии" и "признании современных геополитических и территориальных реалий".

Галузин обвинил Запад в "накачке ВСУ вооружениями" и призвал Киев "прекратить боевые действия".

Он также возразил, что россия отказывалась от переговоров, напомнив о предложениях по гарантиям безопасности, направленным в США и НАТО в декабре 2021 года, а также о договоренностях, достигнутых на стамбульском раунде переговоров в апреле 2022 года.

Что касается отказа представителей России принять участие в Мирном саммите 15-16 июня в Швейцарии, дипломат утверждает, что страны СНГ не приняли участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии из-за того, что она "не имеет никакого отношения к миру" и является попыткой "спешно сколотить антироссийскую коалицию".

Он назвал эту конференцию "междусобойчиком", который "не способствует политическому урегулированию" и "обречен на провал".

Важно отметить, что позиция россии по отношению к "территориальным реалиям" не уточняется. Это может свидетельствовать, что россия настаивает на признании аннексии Крыма и других оккупированных украинских территорий.

Напомним, Путин хочет мирных переговоров с Украиной и назвал свои условия.

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