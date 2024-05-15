путін хоче мирних перемовин з Україною та назвав свої умови

Російський диктатор Володимир путін запевнив, що не проти почати мирні перемовини з українською стороною. Однак він зажадав, аби ці перемовини велися з огляду на інтереси Кремля.

На сайті Кремля опубліковано інтерв'ю, яке диктатор дав китайському інформаційному агентству Сіньхуа. У ньому наводиться цитата путіна:

"Ми хочемо всеосяжного, стійкого і справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами. І відкриті до діалогу щодо України, але це мають бути переговори, що враховують інтереси всіх залучених у цей конфлікт країн, зокрема й наші інтереси. Укупі з серйозною розмовою про глобальну стабільність, про гарантії безпеки і для протиборчої сторони, і, звичайно, для росії. Причому це мають бути надійні гарантії".

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Очільник Кремля переконує, що росія завжди "готова до переговорів", що вона навіть вела їх і нібито у Стамбулі навесні 2022 досягла певних домовленостей, зокрема, тоді російська армія в рамках цих домовленостей "добровільно" відійшла з купованих населених пунктів Київщини.

При цьому диктатор звинуватив Україну та її західних партнерів у небажанні вести діалог з рф. "Вони не готові до рівноправного, чесного і відкритого діалогу, що ґрунтується на взаємній повазі та врахуванні інтересів одна одної... Натомість західні еліти наполегливо намагаються "покарати" росію, ізолювати й послабити її, постачають київській владі гроші та зброю. Ввели проти нашої країни майже 16 тисяч односторонніх нелегітимних санкцій. Погрожують розчленувати нашу країну. Незаконно намагаються привласнити наші закордонні активи. Закривають очі на відродження нацизму, на проведення Україною на нашій території терористичних актів", − заявив він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський пояснив, чому перемовини з російським диктатором вважає неможливими.

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