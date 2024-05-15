На прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скоєно замах (відео)

Прем'єра Словаччини Роберта Фіцо поранено 15 травня під час стрілянини в будівлі, де проводилося виїзне засідання уряду.

Словацькі ЗМІ повідомляють, що Фіцо був важко поранений, його доправили до лікарні.

У мережі з'явилися кадри перших секунд після стрілянини в Словаччині. На відео видно пораненого в живіт і голову прем'єра Роберто Фіцо, якого охоронці садовлять у машину і терміново відвозять із місця стрілянини.

Очевидець розповів, як стався замах на Фіццо: "Ззовні стояла юрба людей, і один із них почав стріляти. Його одразу приборкали і затримали, прем'єр-міністра відвезли охоронці. За нашою інформацією, стрілець мав цілитися у самого прем'єр-міністра", - розповів журналіст HNonline, яких перебував на місці події.

За інформацією видання PLUS 7 DAYS, хтось із натовпу вигукнув "Робо, йди сюди", після чого почалась стрілянина.

Після стрілянини з місця події евакуювали трьох міністрів.

За даними місцевих ЗМІ, Фіцо отримав поранення в кінцівки, груди й живіт. Стан політика оцінюють як дуже важкий.

Підозрюваного у стрілянині затримали. Попередньо, підозрюваний у замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо – 71-річний письменник та прихильник опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Юрай Цінтула.

Затриманий у підозрі на замах. Джерело: З соцмереж Затриманий у підозрі на замах. Джерело: З соцмереж

Юрай Цінтула. Джерело: З соцмереж Юрай Цінтула. Джерело: З соцмереж

Оголошення про стан Роберта Фіцо. Джерело: facebook.com/robertficosk Оголошення про стан Роберта Фіцо. Джерело: facebook.com/robertficosk

У Фейсбуці Фіцо його представники повідомили, що стан прем'єра Словаччини важкий: "Він наразі перебуває у небезпечному для життя стані. Наразі його перевозять на гелікоптері до Банської Бистриці... Наступні кілька годин вирішальні".

Оголошення про стан Роберта Фіцо. Джерело: facebook.com/robertficosk Оголошення про стан Роберта Фіцо. Джерело: facebook.com/robertficosk

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