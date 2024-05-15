На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение (видео)

Премьер Словакии Роберт Фицо ранен 15 мая во время стрельбы в здании, где проводилось выездное заседание правительства.

Словацкие СМИ сообщают, что Фицо был тяжело ранен, его доставили в больницу.

В сети появились кадры первых секунд после стрельбы в Словакии. На видео виден раненый в живот и глава премьера Роберто Фицо, которого охранники сажают в машину и срочно увозят с места стрельбы.

Очевидец рассказал, как произошло покушение на Фиццо: "Снаружи стояла толпа, и один из них начал стрелять. Его сразу обуздали и задержали, премьер-министра отвезли охранники. По нашей информации, стрелок должен был целиться у самого премьер-министра", — рассказал журналист HNonline, находившийся на месте происшествия.

По информации издания PLUS 7 DAYS, кто-то из толпы выкрикнул "Робо, иди сюда", после чего началась стрельба.

После стрельбы с места происшествия были эвакуированы три министра.

По данным местных СМИ, Фицо получил ранения в конечности, грудь и живот. Состояние политика оценивают как очень тяжелое.

Подозреваемый в стрельбе был задержан, им оказался 71-летний житель словацкого города Левице.

В Фейсбуке Фицо его представители сообщили, что состояние премьера Словакии тяжелое: "Он сейчас находится в опасном для жизни состоянии. Сейчас его перевозят на вертолете в Банскую Быстрицу... Следующие несколько часов решающие".

Объявление о состоянии Роберта Фицо. Источник: facebook.com/robertficosk

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