Чи можуть відібрати житло через борги за комунальні послуги: пояснення юриста

У цей непростий час війни з росією громадяни України все одно зобов’язані сплачувати рахунки за комунальні послуги.

Адвокат судової практики в юридичній компанії "Де-Юре" Владислав Мартинчук у своєму коментарі для "РБК-Україна" розповів про можливість конфіскації житла у зв’язку з заборгованістю по комунальних платежах. Експерт зазначає, що вилучення квартири у власника через заборгованість можливе тільки за наявності діючого виконавчого провадження або якщо іпотека передбачає таку процедуру.

"В останньому випадку така можливість має бути встановлена в іпотечному договорі, як власне і порядок такого стягнення, у тому числі мінімальні розмір та строк прострочення, що дають право на стягнення", – додає він.

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Для ініціації виконавчого провадження необхідний виконавчий документ, що підтверджує борг.

Це можуть бути, наприклад, виконавчий лист, що видається за рішенням суду, рішення про накладення адміністративного покарання, або нотаріальний виконавчий напис тощо.

Процедура звернення стягнення на майно боржника запускається після встановлення факту недостатності коштів у боржника для покриття заборгованості за комунальні послуги чи інші платежі.

"При цьому, якщо квартира є єдиним житлом боржника, то продаж з торгів можливий лише якщо сума до стягнення становить не менше 20 розмірів мінімальної заробітної плати. Наразі це 160 000 гривень", – уточнює адвокат.

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