Чи вплине зростання тарифу на електроенергію на розмір субсидії

Зростання тарифів на електроенергію неминуче торкнеться й розміру субсидій, які отримують українці. Згідно з заявою урядової чиновниці Дарини Марчак, субсидії будуть автоматично перераховані з урахуванням нового тарифу на електроенергію. Особисто звертатися нікуди не потрібно. Про це пише Еспресо.

Механізм дії субсидій

Система субсидій працює таким чином, що при підвищенні тарифу розмір допомоги автоматично збільшується для сімей, які її отримують. Це робиться для того, щоб компенсувати їм зростання витрат на електроенергію.

Процес перерахунку субсидій

Процес перерахунку субсидій було автоматизовано ще у січні 2023 року. Це означає, що органи соціального захисту мають самостійно перерахувати розмір допомоги для кожного одержувача з урахуванням нових тарифів.

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Як отримати субсидію?

Якщо ви ще не отримуєте субсидію, але маєте на це право, ви можете оформити її, подавши заяву до відповідного органу соціального захисту. Зробити це можна як офлайн, так і онлайн через застосунок "ДІя".

Необхідні документи:

Заява

Декларація про доходи і витрати членів домогосподарства

Довідка про доходи

Посвідчення особи заявника

Орендарі приміщень також можуть отримати субсидію. Для цього до переліку документів додається договір оренди.

Нагадаємо, в Україні здорожчає не лише електроенергія.

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