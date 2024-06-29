Медогляди перед школою та садком: що потрібно знати батькам

Відтепер для вступу дитини до будь-якого закладу освіти видається уніфікована довідка № 086/о "Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)". Це скасовує необхідність у численних довідках та оглядах у декількох лікарів. Про це пише Харківська ОВА.

Нова система орієнтована на індивідуальне здоров'я дитини, а не на формальні папірці. Сімейний лікар під час огляду враховує всі базові вимоги для зарахування до садочка чи школи. Для отримання довідки у дитини повинні бути всі обов'язкові щеплення, згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

Обов'язково перед садочком та школою дитину оглядає лікар-стоматолог. Дитина може пройти медичне обстеження в будь-який зручний час протягом року, не чекаючи закінчення навчального року. Результати дійсні протягом року.

Обов'язкові медичні профілактичні огляди учнів закладів середньої освіти проводяться щорічно. За результатом так само видається довідка № 086/о. Наказ МОЗ від 16 серпня 2010 року № 682, який передбачав обов'язкову флюорографію для 14-17-річних та огляди у спеціалістів (хірург, ортопед, офтальмолог, стоматолог) у віці 6, 11, 14, 15 років, втратив чинність.

Детальніше про огляди:

Для дошкільнят та школярів: збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірка наявності хвороб, вимір зросту/ваги, дослідження зору/слуху, постави, інші обстеження.

збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірка наявності хвороб, вимір зросту/ваги, дослідження зору/слуху, постави, інші обстеження. Для середньої школи: огляд та обстеження лікарями, висновок про стан здоров'я, визначення групи для фізкультури, рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування, щеплень, харчування.

Нова система медичних оглядів має на меті зробити процес зарахування дітей до закладів освіти більш зручним, гнучким та орієнтованим на реальні потреби дітей.

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