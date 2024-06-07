Масляний манікюр: тренд літа 2024 року

Жовтий колір вже давно став одним із фаворитів весняно-літнього манікюру. Цього року він знову в моді, але з деякими цікавими нюансами. Замість яскравих та насичених жовтого, в тренді 2024 року будуть приглушені пастельні тони. Ці відтінки, схожі на вершкове масло, назвали "масляними".

Зірковий майстер манікюру Том Бачик стверджує, що "масляний" манікюр - це найрозкішніший тренд сезону. Він вже прикрашає руки таких зірок, як Селена Гомес. Про це пише Woman.

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Варіації: "Масляний" манікюр можна використовувати по-різному:

Френч: Класичний френч або френч омбре в пастельних жовтих тонах.

Класичний френч або френч омбре в пастельних жовтих тонах. Акцентний ніготь: Виділіть один або два нігті яскравим жовтим кольором.

Виділіть один або два нігті яскравим жовтим кольором. Химерний френч: Спробуйте незвичайні форми френча, наприклад, хвилястий або геометричний.

Спробуйте незвичайні форми френча, наприклад, хвилястий або геометричний. Градієнт: Створіть плавний перехід від одного жовтого відтінку до іншого.

Створіть плавний перехід від одного жовтого відтінку до іншого. Суміш відтінків: Поєднуйте кілька жовтих відтінків в одному дизайні.

Поєднуйте кілька жовтих відтінків в одному дизайні. Невимушені орнаменти: Додайте до "масляного" манікюру прості, але елегантні візерунки.

Жовтий манікюр - це чудовий спосіб додати яскравих фарб у ваш образ. Він підійде до будь-якого одягу та стилю.

Нагадаємо, ми вже писали про плавучий манікюр.

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