Масляний манікюр: тренд літа 2024 року
Жовтий колір вже давно став одним із фаворитів весняно-літнього манікюру. Цього року він знову в моді, але з деякими цікавими нюансами. Замість яскравих та насичених жовтого, в тренді 2024 року будуть приглушені пастельні тони. Ці відтінки, схожі на вершкове масло, назвали "масляними".
Зірковий майстер манікюру Том Бачик стверджує, що "масляний" манікюр - це найрозкішніший тренд сезону. Він вже прикрашає руки таких зірок, як Селена Гомес. Про це пише Woman.
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Варіації: "Масляний" манікюр можна використовувати по-різному:
- Френч: Класичний френч або френч омбре в пастельних жовтих тонах.
- Акцентний ніготь: Виділіть один або два нігті яскравим жовтим кольором.
- Химерний френч: Спробуйте незвичайні форми френча, наприклад, хвилястий або геометричний.
- Градієнт: Створіть плавний перехід від одного жовтого відтінку до іншого.
- Суміш відтінків: Поєднуйте кілька жовтих відтінків в одному дизайні.
- Невимушені орнаменти: Додайте до "масляного" манікюру прості, але елегантні візерунки.
Жовтий манікюр - це чудовий спосіб додати яскравих фарб у ваш образ. Він підійде до будь-якого одягу та стилю.
Нагадаємо, ми вже писали про плавучий манікюр.
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