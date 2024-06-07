Масляный маникюр: тренд лета 2024 года

Желтый цвет уже давно стал одним из фаворитов весенне-летнего маникюра. В этом году он снова в моде, но с некоторыми интересными нюансами. Вместо ярких и насыщенных желтого в тренде 2024 года будут приглушены пастельные тона. Эти оттенки, похожие на сливочное масло, назвали "масляными".

Звездный мастер маникюра Том Бачик утверждает, что "масляный" маникюр – это самый роскошный тренд сезона. Он уже украшает руки таких звезд, как Селена Гомес. Об этом пишет Woman.

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Вариации: "Масляный" маникюр можно использовать по-разному:

Френч: Классический френч или омбре в пастельных желтых тонах.

Классический френч или омбре в пастельных желтых тонах. Акцентный ноготь: Выделите один или два ногтя ярким желтым цветом.

Причудливый френч: Попробуйте необычные формы френча, например, волнистый или геометрический.

Попробуйте необычные формы френча, например, волнистый или геометрический. Градиент: Создайте плавный переход от одного желтого оттенка к другому.

Создайте плавный переход от одного желтого оттенка к другому. Смесь оттенков: Сочетайте несколько желтых оттенков в одном дизайне.

Сочетайте несколько желтых оттенков в одном дизайне. Непринужденные орнаменты: Добавьте в "масляный" маникюр простые, но элегантные узоры.

Желтый маникюр – это отличный способ добавить ярких красок в ваш образ. Он подойдет к любой одежде и стилю.

Напомним, мы уже писали о плавучем маникюре.

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