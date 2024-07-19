Хто з українців має право на 100% пільги на комуналку

В Україні є категорія пенсіонерів, які мають право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, а також твердого, рідкого та скрапленого газу. Про це пише True.ua.

Хто може отримати пільгу:

Пенсіонери, які працювали за певними професіями в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію. До таких професій належать: педагогічні працівники, медичні та фармацевтичні працівники, спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек та працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Умови отримання пільги:

Не менше 3 років відповідного стажу роботи. На момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу. Середньомісячний дохід сім'ї за попередні 6 місяців на одну особу не повинен перевищувати 4240 грн (у 2024 році).

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Як оформити пільгу:

Звернутися до органу Пенсійного фонду України. Надати наступні документи:

Заяву про надання пільг.

Документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Довідку про право на пільгу (видається відділом освіти, охорони здоров'я, культури (культури та туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою).

3.Пільга надається протягом 12 місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року.

Способи подання документів:

Особисто: через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг.

через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг. Поштою: на адресу органу ПФУ.

на адресу органу ПФУ. Онлайн: через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або портал "Дія".

Важливо:

На членів сім'ї пільговика пільга не поширюється. Для внесення даних до реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та довідку про право на пільгу.

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