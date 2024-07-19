Кто из украинцев имеет право на 100% льготы на коммуналку

В Украине есть категория пенсионеров, имеющих право на 100%-ную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также твердого, жидкого и сжиженного газа. Об этом пишет True.ua.

Кто может получить льготу:

Пенсионеры, которые работали по определенным профессиям в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию. К таким профессиям относятся: педагогические работники, медицинские и фармацевтические работники, специалисты по защите растений, работники музеев, библиотек и работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Условия получения льготы:

Не менее 3 лет соответствующего стажа работы. На момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу. Среднемесячный доход семьи за предыдущие 6 месяцев на одного человека не должен превышать 4240 грн (в 2024 году).

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Как оформить льготу:

Обратиться в орган Пенсионного фонда Украины. Предоставить следующие документы:

Заявление о предоставлении льгот.

Документы подтверждающие проживание в сельской местности.

Справку о праве на льготу (выдается отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (учреждения), где человек работал, сельским или поселковым советом).

3. Льгота предоставляется в течение 12 месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца текущего календарного года.

Способы подачи документов:

Лично через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг.

Почтой: по адресу органа ПФУ.

по адресу органа ПФУ. Онлайн: через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Действие".

Важно:

На членов семьи льготника льгота не распространяется. Для внесения данных в реестр льготников человек должен подать заявление и справку о праве на льготу.

Ранее UAportal рассказывал, что некоторым пенсионерам в Украине не будут повышать выплаты.

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