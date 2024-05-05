Хто з українок зобовʼязаний піти в ТЦК у травні: що відомо про зміни в обліку

Новий закон про мобілізацію набере чинності 18 травня 2024 року. Документ зобовʼязує жінок деяких професій стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані. Йдеться про тих, хто має медичну чи фармацевтичну спеціальності.

Детальніше про це повідомило видання ZN.UA. Жінки-медики та фармацевти, які за станом здоровʼя придатні до проходження служби, повинні були стати на облік ще з 1 жовтня 2023 року. Проте новий закон розширює коло громадянок, яким необхідно це зробити.

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Йдеться про певні професії у медичній галузі, а саме фізична терапія, реабілітація, стоматологія, медсестринство, фармація, біомедична інженерія і токсикологія тощо. Точний перелік професій визначено в наказі Міноборони №313

Чи мобілізують жінок у травні

Під час воєнного стану мобілізація жінок в Україні можлива лише за власним бажанням. Зазначимо, що в разі призову, вони виконуватимуть свій обовʼязок на рівні із чоловіками. У мирний час українці можуть бути прийняті на військову службу лише за власним бажанням та по контракту.

Нагадаємо, з травня в Україні розпочалося повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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