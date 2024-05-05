Кто из украинок обязан пойти в ТЦК в мае: что известно об изменениях в учете

Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает женщин некоторых профессий встать на военный учет и обновить свои военно-учетные данные. Речь идет о тех, кто имеет медицинскую или фармацевтическую специальность.

Детальнее об этом сообщило издание ZN.UA. Женщины-медики и фармацевты, по состоянию здоровья пригодные для прохождения службы, должны были стать на учет еще с 1 октября 2023 года. Однако новый закон расширяет круг гражданок, которым нужно это сделать.

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Речь идет об определенных профессиях в медицинской области, а именно физическая терапия, реабилитация, стоматология, медсестринство, фармация, биомедицинская инженерия и токсикология. Точный список профессий определен в приказе Минобороны №313

Мобилизируют ли женщин в мае

Во время военного положения мобилизация женщин в Украине возможна только по собственному желанию. Отметим, что в случае призыва они будут выполнять свою обязанность наравне с мужчинами. В мирное время украинцы могут быть приняты на военную службу только по собственному желанию и по контракту.

Напомним, с мая в Украине началось повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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