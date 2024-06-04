Червона магнітна буря лупитиме по Землі дві доби: як захиститися

У вівторок, 4 червня, почалася потужна магнітна буря червоного рівня небезпечності. Сила штормів сягнула 5 балів.

За даними сервісу Meteoagent, незабаром очікується нова активність метеоштормів. Вже 9 червня магнітна буря сягне К-індексу 4.

Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі можуть впливати на деяких людей, викликаючи різні фізичні та психологічні симптоми.

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Серед найпоширеніших відчуттів під час магнітних бур варто відзначити:

Головний біль

Запаморочення та нудота

Загальна слабкість та втома

Депресія, тривога, роздратованість і емоційна нестабільність.

Порушення сну

Підвищений артеріальний тиск

Біль у суглобах та м'язах

Як покращити здоров'я під час магнітних бур:

Забезпечте собі достатній відпочинок. Їжте здорову їжу, багату на вітаміни та мінерали. Регулярні фізичні вправи допомагають зменшити стрес і покращити загальний стан здоров'я. Пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення, яке може погіршити симптоми. Уникайте вживання кофеїну та алкоголю, які можуть посилити відчуття дискомфорту.

Якщо ви відчуваєте сильні симптоми або маєте хронічні захворювання, порадьтесь з лікарем для отримання спеціальних рекомендацій.

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