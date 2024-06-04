Красная магнитная буря будет лупить по Земле двое суток: как защититься

Во вторник, 4 июня, началась мощная магнитная буря красного уровня опасности. Сила штормов достигла 5 баллов.

По данным сервиса Meteoagent, в скором времени ожидается новая активность метеоштормов. Уже 9 июня магнитная буря достигнет К-индекса 4.

Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури могут влиять на некоторых людей, вызывая разные физические и психологические симптомы.

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Среди наиболее распространенных ощущений во время магнитных бурь следует отметить:

Головная боль

Головокружение и тошнота

Общая слабость и усталость

Депрессия, тревога, раздражительность и эмоциональная нестабильность.

Нарушение сна

Повышенное артериальное давление

Боль в суставах и мышцах

Как улучшить здоровье во время магнитных бурь:

Обеспечьте себе достаточный отдых. Ешьте здоровую пищу, богатую витаминами и минералами. Регулярные физические упражнения помогают снизить стресс и улучшить общее состояние здоровья. Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может усугубить симптомы. Избегайте употребления кофеина и алкоголя, которые могут усилить чувство дискомфорта.

Если вы чувствуете сильные симптомы или хронические заболевания, посоветуйтесь с врачом для получения специальных рекомендаций.

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