Кому з водіїв дозволено повернути у двір: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час з'їзду з основної дороги. Зокрема, так стається через ігнорування дорожніх знаків.

Водію якого автомобіля можна повернути у двір? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено два автомобілі – сірий та жовтий. Кожен з них планує виконати поворот у двір.

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У прикладі також присутній знак дорожнього руху 4.1 "Рух прямо". Цей знак дозволяє рух лише прямо. Якщо знак встановлено на початку дороги, або за перехрестям, його дія розповсюджується на ділянку дороги до найближчого перехрестя.

Водночас цей знак не забороняє поворот праворуч у двори, або інші прилеглі до дороги території. Тому правильна відповідь – дозволено повернути водію сірого автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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