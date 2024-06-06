Кому из водителей позволено вернуть во двор: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время съезда с основной дороги. В частности, так происходит из-за игнорирования дорожных знаков.

Водителя какого автомобиля можно вернуть во двор? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведены два автомобиля – серый и желтый. Каждый из них планирует выполнить поворот во двор.

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В примере также присутствует знак дорожного движения 4.1 "Движение прямо". Этот знак разрешает движение только прямо. Если знак установлен в начале дороги или за перекрестком, его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка.

В то же время этот знак не запрещает поворот направо во дворы или другие прилегающие к дороге территории. Поэтому правильный ответ – разрешено вернуть водителю серого автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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