Хто з водіїв проїде це перехрестя першим: задача на ПДР для уважних (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування переваги руху.

Хто з водіїв проїде перехрестя першим? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено перехрестя, на яке виїжджає червоний легковий автомобіль та спецтехніка, яка обладнана проблисковими маячками. Важливо звернути увагу, що проблискові маячки помаранчевого кольору.

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Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору не дає жодних переваг у русі спеціальним транспортним засобам, які здійснюють роботи у межах проїзної частини. Оранжеві маячки використовуються для привернення уваги інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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