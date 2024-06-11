Кожен українець може на третину збільшити свою пенсію: подробиці від Мінсоцполітики

В Україні існує можливість збільшити суму майбутньої пенсії шляхом добровільного продовження трудової діяльності. Якщо особа вирішить вийти на заслужений відпочинок у віці 65 років, то її пенсійні виплати можуть бути збільшені на 30%.

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак у своєму інтерв’ю для OBOZ.UA наголосила, що хоча Міністерство не має наміру змінювати встановлений пенсійний вік, громадяни повинні бути обізнані про переваги, які вони можуть отримати, вибравши добровільне збільшення періоду своєї працездатності.

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"Але в будь-якому разі треба пояснювати, чому всі люди мають бути зацікавлені в більш пізньому виходу на пенсію. Бо, по-перше, це суттєво збільшить вашу власну пенсію (на 0,5% за кожен додатковий місяць після 60 років і 0,75% – якщо відстрочка більш ніж на 5 років. – Ред.). Приміром, якщо ви отримуєте сьогодні заробітну плату на рівні середньої по країні, у вас уже 35 років стажу, то ви маєте право вийти на пенсію в 60 років. Але якщо ви добровільно відтермінуєте свій вихід на пенсію до 65 років, то розмір вашої пенсії збільшиться з 5424 грн до 7050 грн (або на 30%)", – зазначила Марчак.

Також це сприятиме зростанню суми єдиного соціального внеску, який сплачують працюючі громадяни до Пенсійного фонду, що, у свою чергу, дозволить ПФУ забезпечувати більш високі пенсійні виплати для тих, хто вже є пенсіонерами. Наразі виплати отримують 10,5 мільйона пенсіонерів. Покоління, що зараз працює, своїми фінансовими внесками забезпечує добробут поколінню своїх батьків.

"Розмови про те, що не треба платити ЄСВ, бо не буде пенсії, – це самовтілюване пророцтво. Саме через те, що частина громадян не платить ЄСВ або платить не з усієї зарплати, сьогодні Пенсійний фонд має менше коштів, аби платити гідні пенсії для тих українців, які працювали раніше. А ще, коли ти не сплачуєш ЄСВ, ти зменшуєш свої власні пенсійні права на майбутнє. Тобто твоя пенсія буде маленькою просто тому, що ти не виконував свою частину суспільної угоди (сплата внесків сьогодні в обмін на пенсію в майбутньому)", – роз'яснює заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, коли працюючі пенсіонери зможуть отримати доплати за стаж.

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