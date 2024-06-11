Каждый украинец может на треть увеличить свою пенсию: подробности от Минсоцполитики

В Украине существует возможность увеличить сумму будущей пенсии путем добровольного продолжения трудовой деятельности. Если человек решит выйти на заслуженный отдых в возрасте 65 лет, то его пенсионные выплаты могут быть увеличены на 30%.

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в своем интервью для OBOZ.UA отметила, что хотя Министерство не намерено менять установленный пенсионный возраст, граждане должны быть осведомлены о преимуществах, которые они могут получить, выбрав добровольное увеличение периода своей работоспособности.

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"Но в любом случае надо объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем выходе на пенсию. Потому что, во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию (на 0,5% за каждый дополнительный месяц после 60 лет и 0,75% – если отсрочка более чем на 5 лет. - Ред.). К примеру, если вы получаете сегодня заработную плату на уровне средней по стране, у вас уже 35 лет стажа, то вы имеете право выйти на пенсию в 60 лет. Но если вы добровольно отсрочите свой выход на пенсию до 65 лет, то размер вашей пенсии увеличится с 5424 грн до 7050 грн (или на 30%)", – отметила Марчак.

Также это будет способствовать росту суммы единого социального взноса, который платят работающие граждане в Пенсионный фонд, что, в свою очередь, позволит ПФУ обеспечивать более высокие пенсионные выплаты для тех, кто уже является пенсионерами. Сейчас выплаты получают 10,5 миллиона пенсионеров. Поколение, которое сейчас работает, своими финансовыми взносами обеспечивает благосостояние поколению своих родителей.

"Разговоры о том, что не надо платить ЕСВ, потому что не будет пенсии, – это самовоплощающееся пророчество. Именно потому, что часть граждан не платит ЕСВ или платит не со всей зарплаты, сегодня Пенсионный фонд имеет меньше средств, чтобы платить достойные пенсии для тех украинцев, которые работали раньше. А еще, когда ты не платишь ЕСВ, ты уменьшаешь свои собственные пенсионные права на будущее. То есть твоя пенсия будет маленькой просто потому, что ты не выполнял свою часть общественного соглашения (уплата взносов сегодня в обмен на пенсию в будущем)", – разъясняет заместитель министра.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, когда работающие пенсионеры смогут получить доплаты за стаж.

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