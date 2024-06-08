Достроковий заслужений відпочинок: хто може вийти на пенсію в 55 років і за яких умов

Відповідно до нововведень, запроваджених у 2024 році, в Україні існує можливість дострокового виходу на пенсію для окремих груп працівників. Тепер особи, які працювали в умовах, що негативно впливають на здоров’я або є особливо тяжкими, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів, мають право на пенсію у 55 років, тобто на п’ять років раніше нормативного пенсійного віку.

Про це повідомляє ПФУ.

Правила виходу на пенсію

Чоловіки мають можливість завершити трудову діяльність та отримати пенсію, якщо вони пропрацювали не менше 30 років, з яких 12.5 років повинні бути на роботах з підвищеним ризиком. Жінки можуть претендувати на пенсію після 25 років роботи, включаючи 10 років на шкідливих виробництвах.

Спеціальні умови для жінок 1970 року народження і старше:

54 роки - для тих, хто народився між 1 жовтня 1968 та 31 березня 1969.

54 роки і 6 місяців - для народжених між 1 квітня 1969 та 30 вересня 1969 .

- для народжених між та . 55 років - для жінок, народжених між 1 жовтня 1969 та 31 грудня 1970.

Нові критерії для педагогів

З 1 квітня 2024 року вступили в силу зміни, які вимагають від вчителів мати 30 років навчального стажу та досягти 55 років, щоб отримати пенсію за вислугу років. Раніше вікові обмеження відсутні, але зберігаються для тих, хто до 1 січня 2016 року мав достатній стаж.

Зміни у пенсійному стажі

Пенсійний стаж збільшується згідно з наступними періодами:

25 років 6 місяців - з 1 квітня 2015 до 31 березня 2016 .

- з до . 26 років - з 1 квітня 2016 до 31 березня 2017 .

- з до . 26 років 6 місяців - з 1 квітня 2017 до 31 березня 2018 .

- з до . 27 років - з 1 квітня 2018 до 31 березня 2019 .

- з до . 27 років 6 місяців - з 1 квітня 2019 до 31 березня 2020 .

- з до . 28 років - з 1 квітня 2020 до 31 березня 2021 .

- з до . 28 років 6 місяців - з 1 квітня 2021 до 31 березня 2022.

29 років - з 1 квітня 2022 до 31 березня 2023 .

- з до . 29 років 6 місяців - з 1 квітня 2023 до 31 березня 2024 .

- з до . 30 років - з 1 квітня 2024 і далі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дату, коли працюючі пенсіонери зможуть отримати доплати за стаж.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!