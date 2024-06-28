Які види пенсій є в Україні: на що розраховувати громадянам після 60 років

Після досягнення 60 років українські громадяни можуть розраховувати на пенсію. Вона існує декількох видів.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Згідно з законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" в Україні призначаються такі види пенсій:

за віком;

по інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника;

за вислугу років.

Зокрема, пенсію за віком призначають безстроково, тоді як по інвалідності – на весь час, поки людині встановлено інвалідність. Тоді як пенсія у звʼязку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом його людина вважається непрацездатною.

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Також безстроково можна отримати пенсію за вислугу років. Виплата здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію.

Коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, – виплата пенсії припиняється, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто ще більше не зможе отримати надбавки до пенсії за віком.

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