Які види пенсій є в Україні: на що розраховувати громадянам після 60 років
Після досягнення 60 років українські громадяни можуть розраховувати на пенсію. Вона існує декількох видів.
Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Згідно з законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" в Україні призначаються такі види пенсій:
- за віком;
- по інвалідності;
- у зв’язку з втратою годувальника;
- за вислугу років.
Зокрема, пенсію за віком призначають безстроково, тоді як по інвалідності – на весь час, поки людині встановлено інвалідність. Тоді як пенсія у звʼязку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом його людина вважається непрацездатною.
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Також безстроково можна отримати пенсію за вислугу років. Виплата здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію.
Коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, – виплата пенсії припиняється, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто ще більше не зможе отримати надбавки до пенсії за віком.
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