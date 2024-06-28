Какие виды пенсий есть в Украине: на что рассчитывать гражданам после 60 лет

После достижения 60-ти лет украинские граждане могут рассчитывать на пенсию. Она существует нескольких видов.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в Украине назначаются следующие виды пенсий:

по возрасту;

по инвалидности;

в связи с утратой кормильца;

за выслугу лет.

В частности, пенсию по возрасту назначают бессрочно, тогда как по инвалидности – все время, пока человеку установлена инвалидность. В то время как пенсия в связи с потерей кормильца назначается на весь период, в течение его человек считается нетрудоспособным.

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Также бессрочно можно получить пенсию за выслугу лет. Выплата производится при увольнении с работы, дающей право на такую пенсию.

Когда период, на который назначена пенсия, завершается, или условие, от которого она зависит, не выполняется – выплата пенсии прекращается, говорится в сообщении.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто еще больше не сможет получить надбавки к пенсии по возрасту.

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