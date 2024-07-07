Які пенсії та мінімалка очікують українців у 2025 році: рішення уряду

На 2025 рік в Україні не передбачено підвищення прожиткових мінімумів, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати. У бюджетній декларації зазначено, що соціальні стандарти залишатимуться незмінними до 2027 року.

Доктор економічних наук Людмила Черенько, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень, вважає, що це рішення матиме катастрофічні наслідки. Вона пояснює, що рівень мінімальної пенсії залежить від прожиткового мінімуму. Про це пише OBOZ.UA.

Протягом двох років війни загальний рівень бідності в Україні збільшився в 1,5-1,7 раза. Однак рівень "глибокої бідності" зріс більш ніж у 5 разів за цей же період. Глибока бідність означає, що доходів недостатньо для задоволення базових фізіологічних потреб, і люди змушені недоїдати. До цієї категорії також належать пенсіонери, які живуть на мінімальну пенсію.

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"Зрозуміло, що йде війна, але доходи людей не те, на чому треба критично економити. Економіка теж залежить від доходів людей...Тільки за два роки великої війни масштаби бідності зросли в 1,5-1,7 раза. А от коли ми беремо глибоку бідність, це частка людей, які виживають, там їхня кількість зросла більше ніж у 5 разів", – зазначає Черенько.

Два представники уряду у коментарі OBOZ.UA підтвердили, що в проєкті бюджету щонайменше на 2025 рік не буде підвищення мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму.

"Ми для вікових груп мінімальну пенсію підвищуємо окремим рішенням уряду. Тому для більшості мінімальна пенсія все одно зростатиме, але щодо загального рівня мінімальної пенсії та мінімальної зарплати, на жаль, їх буде заморожено", – повідомили в уряді.

Нагадаємо, раніше UAportal вже писав до чого може призвести те, що уряд планує не піднімати мінімальні пенсії на соцвиплати кілька років.

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