Які зміни чекають на освітній процес взимку: міністр освіти дав відповідь

Міністерство освіти і науки України планує низку змін до навчального процесу у школах та університетах у зимовий період. Про це сказав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України у середу, 21 червня.

Ось деякі з ключових моментів:

Початок занять

Взимку навчання у школах може розпочинатися з 10:00. Це дозволить економити енергоресурси, адже вранці зазвичай холодніше.

Змішані форми навчання

Можливе повернення до змішаних форм навчання, коли частина уроків буде проходити офлайн, а частина – онлайн. Це дозволить гнучко реагувати на можливі перебої з електропостачанням.

Онлайн-навчання

В пікові складні періоди, коли опалення та електропостачання стають особливо проблематичними, навчання може повністю переходити в онлайн-формат.

Читайте також: У Міненерго пояснили зростання тарифів на світло

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 21 червня 2024 року зазначив, що:

Заклади вищої освіти та профтехосвіти розпочнуть навчальний рік раніше – в теплий сезон.

Зимові канікули будуть довшими.

Навчальний рік завершиться пізніше.

Лісовий також наголосив на важливості забезпечення закладів освіти технічними засобами:

Близько 30% закладів освіти вже мають генератори, але їх потужність може відрізнятися.

Органи місцевого самоврядування мають вирішувати питання забезпечення генераторами та іншими необхідними ресурсами.

Нагадаємо, ми вже писали, який тариф очікувати в платіжках за світло у липні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!