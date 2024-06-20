Вартість світла в Україні у липні: який тариф очікувати в платіжках

У липні в Україні тариф на електроенергію залишається незмінним. За кожну кіловат-годину потрібно буде сплатити 4,32 гривні.

Згідно з матеріалом OBOZ.UA, для населення, яке використовує електричне опалення, тариф на електроенергію залишається незмінним – 2,64 грн за 1 кВт*год.

З початком неопалювального сезону для всіх українців діє єдиний тариф на електроенергію – 4,32 грн/кВт*год.

Це рішення ухвалив уряд, щоб трохи вирівняти економічну ситуацію в країні, адже попередній тариф у 2,64 грн/кВт*год не покривав навіть третини реальної вартості електроенергії.

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Проте для тих, хто використовує електричне опалення, передбачена певна пільга:

В зимовий період (з 1 жовтня по 30 квітня) сім'ї, які споживають до 2000 кВтгод електроенергії на місяць, зможуть платити за старим тарифом – 2,64 грн/кВтгод.

Якщо ж споживання перевищує 2000 кВтгод, то за весь обсяг доведеться платити вже за новим тарифом – 4,32 грн/кВтгод.

Як зазначив міністр енергетики Герман Глущенко, у воєнний час різке підвищення цін на електроенергію для населення до ринкового рівня (близько 7,5 грн/кВт*год) є недопустимим. Проте, держава також не може й далі надавати електроенергію для всіх споживачів за заниженою ціною.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, скільки українці заплатять за кубометр газу в червні.

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