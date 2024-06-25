Яка категорія українців не отримає пенсію в липні

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, у липні 2024 року деякі категорії пенсіонерів можуть зіткнутися з тимчасовим призупиненням виплат. Це стосується внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, які не пройшли ідентифікацію.

Це тимчасовий захід, і пенсіонери зможуть поновити виплати після проходження процедури ідентифікації. Про це пише 24 tv.ua.

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Як пройти ідентифікацію:

Особисто: у відділенні Пенсійного фонду або Ощадбанку.

у відділенні Пенсійного фонду або Ощадбанку. Віддалено:

За допомогою відеоконференції (за попередньою поданою заявкою).



Через вебпортал електронних послуг ПФУ (з використанням електронного цифрового підпису).



Через дипломатичні установи України за кордоном (поштою або через вебпортал ПФУ).

Пам'ятайте: Ідентифікацію потрібно проходити кожні 6 місяців, щоб підтвердити право на отримання пенсії.

Додаткова інформація:

Мінімальна пенсія в Україні:

2 361 грн - без необхідного страхового стажу.



2 725 грн - для осіб віком від 65 років, які не мають достатнього стажу.

Максимальна пенсія: 23 610 грн.

Середній розмір пенсії: 5 743,27 грн.

Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.

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