Яка категорія українців не отримає пенсію в липні
Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, у липні 2024 року деякі категорії пенсіонерів можуть зіткнутися з тимчасовим призупиненням виплат. Це стосується внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, які не пройшли ідентифікацію.
Це тимчасовий захід, і пенсіонери зможуть поновити виплати після проходження процедури ідентифікації. Про це пише 24 tv.ua.
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Як пройти ідентифікацію:
- Особисто: у відділенні Пенсійного фонду або Ощадбанку.
- Віддалено:
- За допомогою відеоконференції (за попередньою поданою заявкою).
- Через вебпортал електронних послуг ПФУ (з використанням електронного цифрового підпису).
- Через дипломатичні установи України за кордоном (поштою або через вебпортал ПФУ).
Пам'ятайте: Ідентифікацію потрібно проходити кожні 6 місяців, щоб підтвердити право на отримання пенсії.
Додаткова інформація:
- Мінімальна пенсія в Україні:
- 2 361 грн - без необхідного страхового стажу.
- 2 725 грн - для осіб віком від 65 років, які не мають достатнього стажу.
- Максимальна пенсія: 23 610 грн.
- Середній розмір пенсії: 5 743,27 грн.
Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.
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