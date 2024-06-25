Какая категория украинцев не получит пенсию в июле

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, в июле 2024 года некоторые категории пенсионеров могут столкнуться с временной приостановкой выплат. Это касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), получивших статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, не прошедших идентификацию.

Это временная мера, и пенсионеры смогут возобновить выплаты после прохождения процедуры идентификации. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Как пройти идентификацию:

Лично: в отделении Пенсионного фонда или Сбербанка.

в отделении Пенсионного фонда или Сбербанка. Удаленно:

С помощью видеоконференции (по предварительной поданной заявке).



Через веб-портал электронных услуг ПФУ (с использованием электронной цифровой подписи).



Через дипломатические учреждения Украины за границей (по почте или через вебпортал ПФУ).

Помните: Идентификацию нужно проходить каждые 6 месяцев для подтверждения права на получение пенсии.

Дополнительная информация:

Минимальная пенсия в Украине:

2 361 грн – без необходимого страхового стажа.



2 725 грн – для лиц в возрасте от 65 лет, не имеющих достаточного стажа.

Максимальная пенсия: 23610 грн.

Средний размер пенсии: 5743,27 грн.

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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