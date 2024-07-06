Як дізнатись, чи Пенсійний фонд призначив вам пенсію

Незважаючи на повномасштабне вторгнення росії, українські пенсіонери продовжують отримувати виплати. Пенсійний фонд України (ПФУ) й далі здійснює свою роботу, забезпечуючи громадян необхідною соціальною підтримкою. Про це пише 24 tv.ua.

Як дізнатися, чи призначено вам пенсію?

Особи, які нещодавно вийшли на пенсію, можуть самостійно перевірити, чи їм призначено виплати. Зробити це можна онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ: https://portal.pfu.gov.ua/.

Важливо! Доступ до інформації про пенсію має лише сам пенсіонер.

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Що для цього потрібно:

Авторизуватися на порталі одним із зручних способів (за допомогою ЕЦП, BankID або кваліфікованого електронного підпису). У лівому боковому меню обрати розділ "Моя пенсія".

Яка інформація буде доступна:

Дані з пенсійної справи: вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія.

Протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії.

Електронна пенсійна справа: відскановані документи, які стосуються пенсії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ШІ вирахував, якою має бути мінімальна пенсія в Україні.

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