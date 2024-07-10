Кабінет міністрів запровадив обмеження на встановлення генераторів: про що йдеться

Кабінет Міністрів України встановив обмеження для українців, які не придбають генератор протягом 90 днів. Цей крок спрямований на стимулювання населення до встановлення альтернативних джерел електроенергії на тлі постійних перебоїв з електропостачанням в країні.

Згідно з повідомленням Судово-юридичної газети, Кабмін 5 липня вніс зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

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Основні зміни:

Обмеження строку: Закупівля та встановлення гібридних систем електропостачання за рахунок державної підтримки тепер обмежені 90 календарними днями.

Закупівля та встановлення гібридних систем електропостачання за рахунок державної підтримки тепер обмежені 90 календарними днями. Повернення коштів: Якщо громадянин не встановить генератор протягом 90 днів, він буде зобов'язаний повернути отриману державну допомогу (компенсацію процентної ставки) та сплачувати процентну ставку за користування банківськими коштами в повному обсязі.

Якщо громадянин не встановить генератор протягом 90 днів, він буде зобов'язаний повернути отриману державну допомогу (компенсацію процентної ставки) та сплачувати процентну ставку за користування банківськими коштами в повному обсязі. Моніторинг: Встановлено порядок моніторингу цільового використання генератора. Фізична особа повинна надсилати уповноваженому банку електронною поштою фотографії з відміткою геолокації та дані про обсяги споживання електроенергії за особовим рахунком.

Встановлено порядок моніторингу цільового використання генератора. Фізична особа повинна надсилати уповноваженому банку електронною поштою фотографії з відміткою геолокації та дані про обсяги споживання електроенергії за особовим рахунком. Збільшення терміну кредитування: Термін, на який можуть бути надані кредитні кошти на придбання генератора, збільшено до 10 років.

Очікується, що ці зміни стимулюють українців до швидшого придбання та встановлення генераторів, що допоможе їм пережити перебої з електропостачанням.

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