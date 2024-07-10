Кабинет министров ввел ограничения на установку генераторов: о чем идет речь

Кабинет Министров Украины установил ограничения для украинцев, не приобретающих генератор в течение 90 дней. Этот шаг направлен на стимулирование населения в установлении альтернативных источников электроэнергии на фоне постоянных перебоев с электроснабжением в стране.

Согласно сообщению Судебно-юридической газеты, Кабмин 5 июля внес изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки физическим лицам, устанавливающим в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников энергии.

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Основные изменения:

Ограничение срока: Закупки и установки гибридных систем электроснабжения за счет государственной поддержки теперь ограничены 90 календарными днями.

Возврат средств Если гражданин не установит генератор в течение 90 дней, он будет обязан вернуть полученную государственную помощь (компенсацию процентной ставки) и платить процентную ставку за пользование банковскими средствами в полном объеме.

Если гражданин не установит генератор в течение 90 дней, он будет обязан вернуть полученную государственную помощь (компенсацию процентной ставки) и платить процентную ставку за пользование банковскими средствами в полном объеме. Мониторинг: Установлен порядок мониторинга целевого использования генератора. Физическое лицо должно направлять уполномоченному банку по электронной почте фотографии с отметкой геолокации и данные об объемах потребления электроэнергии по лицевому счету.

Установлен порядок мониторинга целевого использования генератора. Физическое лицо должно направлять уполномоченному банку по электронной почте фотографии с отметкой геолокации и данные об объемах потребления электроэнергии по лицевому счету. Увеличение срока кредитования: Срок, на который могут быть предоставлены кредитные средства на приобретение генератора, увеличен до 10 лет.

Ожидается, что эти изменения стимулируют украинцев к более быстрому приобретению и установке генераторов, что поможет им пережить перебои с электроснабжением.

Напомним, в Украине к концу лета вырастут цены на жилье.

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