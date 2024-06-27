Чи мають право багатодітні сім‘ї менше платити за світло

З 1 червня 2024 року в Україні діє єдиний тариф на електроенергію, який зріс з 2,64 гривні за кіловат до 4,32 гривні за кіловат. Для деяких категорій населення передбачені пільги на оплату електроенергії, які можуть значно зменшити витрати на комунальні послуги. Про це пише 24 tv.ua.

Хто має право на 50% знижку на електроенергію?

Багатодітні сім'ї

Cім'ї, які виховують трьох і більше дітей, можуть отримати 50% знижку на оплату електроенергії, газопостачання, водопостачання та інших комунальних послуг.

Інші категорії населення

Право на 50% знижку також мають деякі інші категорії населення, зокрема:

особи з інвалідністю війни;

інваліди І та ІІ групи;

діти з інвалідністю;

жертви Чорнобильської катастрофи;

багатодітні матері, які самотужки виховують дітей;

прийомні сім'ї.

Умови отримання 50% знижки:

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні 6 місяців, з розрахунку на одного члена сім'ї, не повинен перевищувати 4 240 гривень (у 2024 році) та наявність відповідного посвідчення, яке підтверджує право на пільгу.

Як отримати 50% знижку:

Звернутися до органу соціального захисту населення з відповідною заявою та пакетом документів. Після розгляду заяви орган соцзахисту видасть рішення про надання пільги. З цим рішенням необхідно звернутися до постачальника комунальних послуг, щоб активувати пільгу.

Хто має право на 100% знижку на електроенергію?

Пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості:

педагогичні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Умови отримання 100% знижки:

Наявність пенсійного посвідчення.

Довідка про місце проживання (сільська місцевість).

Довідка з місця роботи, яка підтверджує стаж роботи за певною спеціальністю.

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Важливо!

Пільги на електроенергію надаються на 12 місяців з місяця визначення права на них, але не більше, ніж до кінця календарного року. Ті сім'ї, які вперше отримали посвідчення багатодітних, мають зареєструватися в Реєстрі осіб, які мають право на пільги. Членам сім'ї пільговика, який має право на 100% знижку, зазначена пільга не надається.

Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.

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