Имеют ли право многодетные семьи меньше платить за свет

С 1 июня 2024 года в Украине действует единый тариф на электроэнергию, выросший с 2,64 гривны за киловатт до 4,32 гривны за киловатт. Для некоторых категорий населения предусмотрены льготы на оплату электроэнергии, которые могут значительно снизить расходы на коммунальные услуги. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кто имеет право на скидку на электроэнергию на 50%?

Многодетные семьи

Семьи, которые воспитывают троих и более детей, могут получить скидку на 50% на оплату электроэнергии, газоснабжения, водоснабжения и других коммунальных услуг.

Другие категории населения

Право на 50% скидку также имеет некоторые другие категории населения, в частности:

лица с инвалидностью войны;

инвалиды I и II группы;

дети с инвалидностью;

жертвы Чернобыльской катастрофы;

многодетные матери, которые самостоятельно воспитывают детей;

приемные семьи.

Условия получения 50% скидки:

Среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие 6 месяцев, в расчете на одного члена семьи, не должен превышать 4240 гривен (в 2024 году) и наличие соответствующего удостоверения, подтверждающего право на льготу.

Как получить 50% скидку:

Обратиться в орган социальной защиты населения с соответствующим заявлением и пакетом документов. После рассмотрения заявления орган соцзащиты выдаст решение о предоставлении льготы. С этим решением следует обратиться к поставщику коммунальных услуг, чтобы активировать льготу.

Кто имеет право на 100% скидку на электроэнергию?

Пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Условия получения 100% скидки:

Наличие пенсионного удостоверения.

Справка о месте жительства (деревенская местность).

Справка с места работы, подтверждающая стаж работы по специальности.

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Важно!

Льготы на электроэнергию предоставляются на 12 месяцев с месяца определения права на них, но не более чем до конца календарного года. Те семьи, которые впервые получили многодетные удостоверения, должны зарегистрироваться в Реестре лиц, имеющих право на льготы. Членам семьи льготника, имеющему право на 100% скидку, указанная льгота не предоставляется.

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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