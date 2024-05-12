Палало масштабно: безпілотники атакували НПЗ у Волгоградській області (фото та відео)

У ніч на 12 травня після атаки безпілотників сталася пожежа на території Волгоградського нафтопереробного заводу. Волгоградський НПЗ (ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка) є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі рф.

Як повідомили місцеві ЗМІ та пабліки, "цієї ночі Волгоградську область знову атакували БПЛА. Один безпілотник перехоплений над Волгоградом".

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Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив в офіційному Telegram-канал адміністрації області, що атаку дронів було відбито силами ППО та засобами радіоелектронної боротьби.

"Через падіння безпілотника сталася детонація та сталася пожежа на НПЗ. Виклик надійшов до МНС о 02:25. Вогонь оперативно ліквідували, жертв немає", – додав Бочаров.

російський Telegram-канал SHOT повідомляє, що жителі Волгограда чули звук прольоту БПЛА, а потім у районі підприємства у Червоноармійському районі близько 2:30 пролунали кілька гучних вибухів. "Попередньо, безпілотники були придушені засобами РЕБ, внаслідок їх падіння на територію підприємства виникла пожежа, яка була оперативно загашена", – йдеться у повідомленні.

Пожежа на Волгоградському НПЗ. Джерело: Скриншот з відео Пожежа на Волгоградському НПЗ. Джерело: Скриншот з відео

Пожежа на Волгоградському НПЗ. Джерело: Скриншот з відео Пожежа на Волгоградському НПЗ. Джерело: Скриншот з відео

Волгоградський НПЗ (ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка) є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Це НПЗ паливно-олійного профілю, потужність перероблювання - 14,8 млн т/рік. НПЗ переробляє суміш малосірчистих західно-сибірських і нижньоволзьких нафт, що надходять магістральним нафтопроводом (МНП) Самара - Тихорецьк, глибина перероблювання нафти – 96,7%, вихід світлих нафтопродуктів – 81%.

У розвиток заводу було інвестовано понад 4 млрд доларів.

Тим часом міноборони рф 12 травня повідомило, що протягом минулої ночі "припинено низку спроб здійснити атаки із застосуванням БПЛА літакового типу та оперативно-тактичних ракет (ОТР) Точка-У по об'єктах на території росії" – над територіями Бєлгородської, Брянської області, Липецької та Волгоградської областей.

Нагадаємо, 9 травня 2024 року безпілотники атакували нафтопереробне підприємство "Салаватнафтооргсинтез" у Башкортостані. Також 9 травня дрони підпалили нафтобазу ТОВ "Темп" на Кубані.

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