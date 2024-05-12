Горело масштабно: беспилотники атаковали НПЗ в Волгоградской области (фото и видео)

В ночь на 12 мая после атаки беспилотников произошел пожар на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода. Волгоградский НПЗ (ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка) является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе России.

Как сообщили местные СМИ и паблики, "этой ночью Волгоградскую область снова атаковали БПЛА. Один беспилотник перехвачен над Волгоградом".

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил в официальном Telegram-канал администрации области, что атака дронов была отражена силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы.

"Из-за падения беспилотника произошла детонация и пожар на НПЗ. Вызов поступил в МЧС в 02:25. Огонь оперативно ликвидировали, жертв нет", — добавил Бочаров.

российский Telegram-канал SHOT сообщает, что жители Волгограда слышали звук пролета БПЛА, а затем в районе предприятия в Красноармейском районе около 2:30 раздались несколько громких взрывов. "Предварительно, беспилотники были подавлены средствами РЭБ, в результате их падения на территорию предприятия возник пожар, который был оперативно потушен", – говорится в сообщении.

Пожар на Волгоградском НПЗ. Источник: Скриншот с видео

Пожар на Волгоградском НПЗ. Источник: Скриншот с видео

Волгоградский НПЗ (ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка) является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Это НПЗ топливно-масляного профиля, мощность переработки – 14,8 млн т/год. НПЗ перерабатывает смесь малосернистых западно-сибирских и нижневолжских нефтей, поступающих по магистральному нефтепроводу (МНП) Самара - Тихорецк, глубина переработки нефти – 96,7%, выход светлых нефтепродуктов – 81%.

В развитие завода было инвестировано более 4 млрд. долларов.

Между тем минобороны рф 12 мая сообщило, что в течение минувшей ночи "прекращен ряд попыток осуществить атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) Точка-У по объектам на территории России" - над территориями Белгородской, Брянской области, Липецкой и Волгоградской области.

Напомним, 9 мая 2024 года беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез" в Башкортостане. Также 9 мая дроны подожгли нефтебазу ООО "Темп" на Кубани.

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