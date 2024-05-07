Злякалася удару: росія перестала постачати озброєння на фронт через Кримський міст

Міст через Керченську протоку, який незаконно звела росія, нині не використовується окупаційними військами для перекидання озброєння на фронт. Це довели супутникові знімки.

Як повідомляє The ​​Independent, російські окупаційні війська почали постачати озброєння та військову техніку на фронт через сухопутні маршрути, прокладені через окуповані східні регіони України.

Зазначається, що Кремль побоюється нових ударів по Кримському мосту, тож вирішив перестрахуватися.

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"Тому він (Кримський міст. – Ред.) більше не може бути ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ", – пише видання з посиланням на аналітиків українського приватного розвідувального агентства Molfar.

Рух транспорту Кримським мостом. Джерело: Molfar/The ​​Independent

Рух транспорту Кримським мостом. Джерело: Molfar/The ​​Independent

Рух транспорту Кримським мостом. Джерело: Molfar/The ​​Independent

Стало відомо, уподовж трьох місяців росія жодного разу не використала Кримський для курсування військових вантажних потягів. Єдиний потяг, що проїхав мостом – перевозив близько 55 вагонів пального.

Виданню стало відомо, що росія обмежила використання мосту для військових цілей після 17 липня 2023 року, коли споруда була атакована безпілотниками.

"Закриття мосту на початку цього року відображає наслідки минулорічної атаки: супутникові знімки показують, що в липні чи серпні на ньому не було значного руху поїздів. За словами голови Служби безпеки України Василя Малюка, до нападу 17 липня Росія щодня перевозила через міст понад 40 поїздів зі зброєю. Зараз рух скорочено до чотирьох пасажирських поїздів і одного загального вантажного поїзда на день", – пише The ​​Independent.

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