Дрони підпалили нафтобазу Темп на Кубані, а на Камчатці горить морський порт (фото та відео)

У ніч на 9 травня невідомі безпілотники вдало атакували село Юровка Краснодрського краю рф. Було уражено нафтобазу, яка загорілася після атаки.

За даними місцевих пабліків, по нафтобазі прилетіло близько семи БПЛА, з яких шість нібито "збили сили ППО".

Зокрема "Оперативний штаб Краснодарського краю" у своєму Телеграм-каналі написав: "...київський режим зробив спробу атаки цивільного об'єкту - нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою безпілотних літальних апаратів. За даними ЄДДС Анапи, близько 6 БПЛА було придушено, проте дещо впало на території нафтобази. В результаті почалася пожежа - пошкоджено кілька резервуарів".

Пожежа на нафтобазі Юровки. Джерело: t.me/opershtab23 Пожежа на нафтобазі Юровки. Джерело: t.me/opershtab23

Пожежа на нафтобазі Юровки. Джерело: t.me/opershtab23 Пожежа на нафтобазі Юровки. Джерело: t.me/opershtab23

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Зазначається, що пожежу на нафтобазі гасять понад 60 рятувальників та 20 одиниць техніки. Оперштаб стверджує, що "на місці знаходиться мер Анапи Василь Швець, який особисто займається ліквідацією НС".

Тим часом масштабну пожежу гасять росіяни й на Камчатці. Повідомляється, що вогонь охопив близько 5000 квадратних метрів.

"Ліквідація великої пожежі йде на території морського торговельного порту Петропавловська-Камчатського", – йдеться у повідомленні головного управління МНС росії по Камчатському краю.

За даними МНС, загорівся дах ангара, що будується на території морпорту. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

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