Дроны подожгли нефтебазу Темп на Кубани, а на Камчатке горит морской порт (фото и видео)

В ночь на 9 мая неизвестные беспилотники удачно атаковали село Юровка Краснодрского края россии. Была поражена нефтебаза, загоревшаяся после атаки.

По данным местных пабликов, по нефтебазе прилетело около семи БПЛА, из которых шесть якобы "сбили силы ПВО".

В частности, "Оперативный штаб Краснодарского края" в своем Телеграм-канале написал: "...киевский режим предпринял попытку атаки гражданского объекта - нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ЕГДС Анапы, около 6 БПЛА было подавлено, однако несколько упало на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров".

Пожар на нефтебазе Юровки. Источник: t.me/opershtab23

Пожар на нефтебазе Юровки. Источник: t.me/opershtab23

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Отмечается, что пожар на нефтебазе тушат более 60 спасателей и 20 единиц техники. Оперштаб утверждает, что "на месте находится мэр Анапы Василий Швец, лично занимающийся ликвидацией ЧС".

Тем временем масштабный пожар тушат россияне и на Камчатке. Сообщается, что огонь охватил около 5000 квадратных метров.

"Ликвидация крупного пожара идет на территории морского торгового порта Петропавловска-Камчатского", – говорится в сообщении главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

По данным МЧС, загорелась крыша строящегося ангара на территории морпорта. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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