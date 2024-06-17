Доведуть до сліз: 3 найкращі фільми про любов на відстані

Війна розлучила багато українських сімей. Стосунки на відстані - це складне випробування, але навіть розділені тисячами кілометрів, можна зберегти кохання і тепло до своєї половинки.

Кіно 24 підготувало добірку з 3-х романтичних фільмів, які доводять, що кохання на відстані існує. Ці картини стануть чудовим вибором для затишного вечора.

"Дружина мандрівника в часі"

Цей фантастичний фільм знятий за однойменним романом. Він розповідає про бібліотекаря Генрі, який страждає на незвичайну хворобу - подорожі в часі.

Одного разу Генрі знайомиться в бібліотеці з 20-річною красунею Клер. Виявляється, що дівчина давно знайома з Генрі, адже спілкувалася з ним з дитинства. Але як це можливо?

"Будинок біля озера"

Ця зворушлива мелодрама розповідає про Кейт, яка після розриву з хлопцем переїжджає з орендованого будинку.У поштовій скриньці вона залишає лист для наступного мешканця.

У будинок заселяється архітектор Алекс. Виявляється, що цей маєток побудував його батько. Деякі деталі з листа не відповідають дійсності, тому Алекс і Кейт починають листуватися. Згодом вони дізнаються, що живуть у різний час.

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"Несплячі в Сієтлі"

Події фільму розгортаються напередодні Різдва. Молодий чоловік Сем пережив втрату дружини. Він не хоче нових стосунків, але його син має інші плани і прагне, щоб батько був щасливим.

Хлопчик телефонує на радіо і розповідає про те, що шукає дружину для свого батька. Свою історію розповідає і Енн. Ця історія до глибини душі зворушує журналістку Енні: вона вірить, що Сем - це її доля.

Ці фільми не лише розчулять вас, але й подарують віру в те, що справжнє кохання може подолати будь-які відстані.

Нагадаємо, ми вже писали про три фільми, які варто подивитись, якщо важко на душі.

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