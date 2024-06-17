Доведут до слез: 3 лучших фильма о любви на расстоянии

Война развела многие украинские семьи. Отношения на расстоянии – это сложное испытание, но даже разделенные тысячами километров, можно сохранить любовь и тепло к своей половинке.

Кино 24 подготовило подборку из 3-х романтических фильмов, доказывающих, что любовь на расстоянии существует. Эти картины станут отличным выбором для уютного вечера.

"Жена путешественника во времени"

Этот фантастический фильм снят по одноименному роману. Он рассказывает о библиотекаре Генри, страдающем необычной болезнью - путешествии во времени.

Однажды Генри знакомится в библиотеке с 20-летней красавицей Клер. Оказывается, что девушка давно знакома с Генри, ведь общалась с ним с детства. Но как это возможно?

"Дом у озера"

Эта трогательная мелодрама рассказывает о Кейт, которая после разрыва с парнем переезжает из арендованного дома. В почтовом ящике она оставляет письмо для следующего жителя.

В здание заселяется архитектор Алекс. Оказывается, это имение построил его отец. Некоторые детали из письма не соответствуют действительности, поэтому Алекс и Кейт начинают переписываться. Впоследствии они узнают, что живут в разное время.

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"Неспящие в Сиэтле"

События фильма разворачиваются в канун Рождества. Молодой человек Сэм пережил потерю жены. Он не хочет новых отношений, но его сын имеет другие планы и стремится к тому, чтобы отец был счастлив.

Мальчик звонит по радио и рассказывает о том, что ищет жену для своего отца. Свою историю повествует и Энн. Эта история до глубины души трогает журналистку Энни: она верит, что Сэм – это ее судьба.

Эти фильмы не только умиляют вас, но и подарят веру в то, что настоящая любовь может преодолеть любые расстояния.

Напомним, мы уже писали о трех фильмах, которые стоит посмотреть, если тяжело на душе.

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