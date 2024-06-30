Доплата до пенсії на дітей у 2024 році: хто має право і як оформити

Пенсіонерам, які не мають офіційного заробітку та не є зареєстрованими як підприємці, але виховують неповнолітніх дітей, надається можливість отримання додаткової виплати до пенсії.

Деталі процедури отримання доплати за дітей:

Пенсіонери, які виховують дітей до 18 років, мають право на отримання щомісячної доплати у розмірі 150 гривень за кожну дитину. Ця сума додається до стандартних пенсійних виплат, які включають пенсії за віком, через інвалідність, а також пенсії за вислугу років, визначені законодавством України.

Щоб претендувати на цю доплату, необхідно звернутися до місцевого відділення Пенсійного фонду з заявою та надати необхідні документи, які підтверджують особу, сімейні зв’язки та вік дитини.

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Перелік необхідних документів:

Паспорт пенсіонера;

Ідентифікаційний код пенсіонера;

Трудова книжка;

Свідоцтво про народження дитини;

Довідка з місця проживання про спільне проживання або утримання дитини.

Доплата надається до досягнення дитиною 18-річного віку. У разі, якщо пенсіонер починає працювати або реєструється як ФОП, він повинен повідомити про це Пенсійний фонд, оскільки у такому випадку виплата доплати призупиняється.

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