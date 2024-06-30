Доплата к пенсии на детей в 2024 году: кто имеет право и как оформить
Пенсионерам, которые не имеют официального заработка и не зарегистрированы как предприниматели, но воспитывают несовершеннолетних детей, предоставляется возможность получения дополнительной выплаты к пенсии.
Детали процедуры получения доплаты за детей:
Пенсионеры, воспитывающие детей до 18 лет, имеют право на получение ежемесячной доплаты в размере 150 гривен за каждого ребенка. Эта сумма прилагается к стандартным пенсионным выплатам, включающим пенсии по возрасту, из-за инвалидности, а также пенсии за выслугу лет, определенные законодательством Украины.
Чтобы претендовать на эту доплату, необходимо обратиться в местное отделение Пенсионного фонда с заявлением и предоставить необходимые документы, подтверждающие личность, семейные связи и возраст ребенка.
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Список необходимых документов:
- Паспорт пенсионера;
- Идентификационный код пенсионера;
- Трудовая книга;
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Справка с места жительства о совместном проживании или содержании ребенка.
Доплата предоставляется до достижения ребенком 18-летнего возраста. В случае, если пенсионер начинает работать или регистрируется в качестве ФЛП, он должен уведомить об этом Пенсионный фонд, поскольку в таком случае выплата доплаты приостанавливается.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ИИ вычислил, какой должна быть минимальная пенсия в Украине.
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