Чи мусить водій у такій ситуації пропустити велосипедиста: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину переходів. Зокрема, так стається під час надання переваги руху велосипедистам.

Чи повинен водій дати дорогу велосипедисту у такій ситуації? Про це розповіли auto_pdr.ua.

Згідно з ПДР, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

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Пішохід – особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортним засобом. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу коляску чи крісло колісне.

Оскільки велосипедист не веде велосипед, він не має переваги у русі. Тому у такому випадку водій не повинен пропускати велосипедиста.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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