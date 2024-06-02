Должен водитель в такой ситуации пропустить велосипедиста: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения переходов. В частности, так происходит во время предпочтения движению велосипедистам.

Должен ли водитель дать дорогу велосипедисту в такой ситуации? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

Согласно ПДД, водитель транспортного средства, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.

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Пешеход – лицо, участвующее в дорожном движении вне транспортного средства. К пешеходам приравниваются также лица, которые двигаются в колесных креслах без двигателя, ведут велосипед, мопед, мотоцикл, везут сани, тележку, детскую коляску или кресло колесное.

Поскольку велосипедист не ведет велосипед, у него нет преимущества в движении. Поэтому в таком случае водитель не должен пропускать велосипедиста.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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