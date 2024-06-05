Що робити, якщо водій покинув місце ДТП: у поліції відповіли

Учасник ДТП зобов'язаний залишатися на місці події до приїзду поліції. Невиконання цього правила тягне за собою серйозні наслідки. Про це пише РБК.

Що робити водію після ДТП?

Увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки. Не переміщати транспортні засоби та інші докази. Надати домедичну допомогу потерпілим, якщо це можливо. Викликати бригаду швидкої допомоги, якщо є постраждалі. Дочекатися приїзду поліції та надати їм всю необхідну інформацію. Підписувати документи, складені поліцією, лише після ретельного ознайомлення з їхнім змістом.

Важливо! Залишення місця ДТП автоматично робить водія винним у аварії.

Яке покарання загрожує водію, який залишив місце ДТП?

Штраф 3 400 гривень.

Позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років.

Адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

У деяких випадках можлива кримінальна відповідальність:

Залишення на місці ДТП потерпілих без допомоги: обмеження волі на строк до 2 років або позбавлення волі на той самий строк.

ДТП, що призвело до загибелі людини: позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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Чи можна уникнути виклику поліції?

Так, але лише за таких умов:

У ДТП немає постраждалих чи загиблих.

Обидва учасники не мають претензій щодо вживання наркотичних, алкогольних чи лікарських засобів.

Обидва учасники згодні з обставинами події.

Одна зі сторін визнала свою провину.

Обидва учасники мають поліси ОСАЦВ.

Сума матеріального збитку не перевищує 50 000 гривень.

У цьому випадку водії можуть заповнити Європротокол та самостійно врегулювати питання відшкодування збитків.

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