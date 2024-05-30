Чи можна водію червоного автомобіля повернути направо: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час виконання повороту на перехресті. Це стається, зокрема, через ігнорування дорожніх знаків.

Чи порушить правила дорожнього руху водій червоного автомобіля, виконавши поворот праворуч у такій ситуації? Про це розповіли auto_pdr.ua.

Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч водій повинен завчасно зайняти крайнє праве положення. Виняток становлять випадки, коли напрямок руху визначено дорожніми знаками, чи розміткою.

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У прикладі наведено знак 5.16, який вказує на кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки за кожною з них. У цьому випадку з середньої смуги рух дозволено прямо та праворуч, тому водій червоного автомобіля не порушує ПДР.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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