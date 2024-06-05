Что делать, если водитель покинул место ДТП: в полиции ответили
Участник ДТП обязан оставаться на месте происшествия до приезда полиции. Невыполнение этого правила влечет серьезные последствия. Об этом пишет РБК.
Что делать водителю после ДТП?
- Включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки.
- Не перемещайте транспортные средства и другие доказательства.
- Оказать медицинскую помощь пострадавшим, если это возможно.
- Вызвать бригаду скорой помощи, если есть пострадавшие.
- Дождаться приезда полиции и предоставить им всю необходимую информацию.
- Подписывать документы, составленные полицией, только после тщательного ознакомления с их содержанием.
Важно! Оставшееся место ДТП автоматически делает водителя виновным в аварии.
Какое наказание грозит водителю, покинувшему место ДТП?
- Штраф 3400 гривен.
- Лишение права управления транспортными средствами сроком от 1 до 2 лет.
- Административный арест сроком от 10 до 15 суток.
В некоторых случаях возможна уголовная ответственность:
- Оставление на месте ДТП пострадавших без помощи: ограничение свободы сроком до 2 лет или лишение свободы на тот же срок.
- ДТП, повлекшее гибель человека: лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
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Можно ли уйти от вызова полиции?
Да, но только при таких условиях:
- В ДТП нет пострадавших или погибших.
- Оба участника не имеют претензий к употреблению наркотических, алкогольных или лекарственных средств.
- Оба участника согласны с обстоятельствами происшествия.
- Одна из сторон признала свою вину.
- Оба участника имеют полисы ОСАГО.
- Сумма материального ущерба не превышает 50000 гривен.
В этом случае водители могут заполнить Европротокол и самостоятельно урегулировать вопрос возмещения ущерба.
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