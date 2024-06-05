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Что делать, если водитель покинул место ДТП: в полиции ответили

Цихоцкая Мария

Что делать, если водитель покинул место ДТП: в полиции ответили
Участник ДТП обязан оставаться на месте происшествия до приезда полиции

Участник ДТП обязан оставаться на месте происшествия до приезда полиции. Невыполнение этого правила влечет серьезные последствия. Об этом пишет РБК.

Что делать водителю после ДТП?

  1. Включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки.
  2. Не перемещайте транспортные средства и другие доказательства.
  3. Оказать медицинскую помощь пострадавшим, если это возможно.
  4. Вызвать бригаду скорой помощи, если есть пострадавшие.
  5. Дождаться приезда полиции и предоставить им всю необходимую информацию.
  6. Подписывать документы, составленные полицией, только после тщательного ознакомления с их содержанием.

Важно! Оставшееся место ДТП автоматически делает водителя виновным в аварии.

Какое наказание грозит водителю, покинувшему место ДТП?

  • Штраф 3400 гривен.
  • Лишение права управления транспортными средствами сроком от 1 до 2 лет.
  • Административный арест сроком от 10 до 15 суток.

В некоторых случаях возможна уголовная ответственность:

  • Оставление на месте ДТП пострадавших без помощи: ограничение свободы сроком до 2 лет или лишение свободы на тот же срок.
  • ДТП, повлекшее гибель человека: лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Можно ли уйти от вызова полиции?

Да, но только при таких условиях:

  • В ДТП нет пострадавших или погибших.
  • Оба участника не имеют претензий к употреблению наркотических, алкогольных или лекарственных средств.
  • Оба участника согласны с обстоятельствами происшествия.
  • Одна из сторон признала свою вину.
  • Оба участника имеют полисы ОСАГО.
  • Сумма материального ущерба не превышает 50000 гривен.

В этом случае водители могут заполнить Европротокол и самостоятельно урегулировать вопрос возмещения ущерба.

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Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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